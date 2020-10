BDI fordert mehr Zusammenhalt von Bund und Ländern

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat Bunde und Länder zu mehr Zusammenhalt in der Coronakrise aufgerufen. "Es ist zwingend notwendig, die Corona-Maßnahmen zu Inlandsreisen angesichts der steigenden Infektionszahlen besser abzustimmen, etwa das Beherbergungsverbot", sagte Kempf am Mittwochmorgen. Das "Hin und Her einzelner Bundesländer" verunsichere die Wirtschaft wie Beschäftigte zunehmend.

Der BDI-Präsident forderte ein "zügig eingeleitetes und koordiniertes Vorgehen" im Kampf gegen Corona. "Wirtschaftliche Erholung ist nur möglich, wenn die Pandemie unter Kontrolle bleibt und geplante Gegenmaßnahmen kalkulierbar sind." Am Mittwochnachmittag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder im Kanzleramt über das weitere Vorgehen in die Coronakrise beraten. Die Erwartungen an das Treffen sind groß, da die Corona-Situation in Deutschland sich zuletzt wieder deutlich zugespitzt hatte.



© dts Nachrichtenagentur