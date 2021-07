Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Bürger in seinem Bundesland aufgerufen, trotz des Ferienstarts Corona-Impfangebote wahrzunehmen. "Corona macht keine Ferien, und auch unsere Impfangebote sind in den Ferien weiter für alle Impfwilligen offen", sagte der CSU-Politiker am Sonntag. "Dieser Sommer ist ein Impf-Sommer."

In den bayerischen Impfzentren seien Erstimpfungen jetzt auch ohne Termin möglich. Holetschek mahnte auch dazu, in den Ferien Zweitimpfungen wahrzunehmen. "Nur sie ermöglichen den vollen Immunschutz gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung." Das sei gerade mit Blick auf den Vormarsch der Delta-Variante und die wieder steigenden Infektionszahlen "immens wichtig", so Holetschek.



