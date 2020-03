Bayern verdoppelt Corona-Hilfspaket

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ergänzend zu den Beschlüssen des Bundes eine Verdopplung des bayerischen Corona-Haushaltsbudgets auf 20 Milliarden Euro angekündigt. "Wir haben beschlossen, dass wir das Haushaltsvolumen von zehn Milliarden, das wir schon erhöht haben für Corona, verdoppeln auf 20 Milliarden", sagte Söder am Dienstag in München. Das Geld solle für Bürgschaften, Sofortprogramme und Hilfsprogramme in Medizin und Wirtschaft verwendet werden.

Zudem verteidigte der CSU-Politiker die Einführung von Ausgangsbeschränkungen vor allen anderen Bundesländern. "Wir hätten es nicht verantworten können, später zu entscheiden. Ich glaube, dass wir alleine mit der Entscheidung das Wochenende schon einzubeziehen in diese Beschränkungen eine Vielzahl von Infektionen, vielleicht sogar von Todesfällen verhindern konnten." Er glaube, es sei notwendig gewesen und ihn freue es, dass viele jetzt auch mitmachten, so der bayerische Ministerpräsident weiter. Er wisse, dass dies große Beschränkungen seien und auf seinen Vorschlag hin habe auch das Kabinett beschlossen, dass parallel zu den gesundheitspolitischen Maßnahmen ein Monitoring stattfinden solle.



