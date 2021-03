Bayern treffen im Champions-League-Viertelfinale auf Paris

Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Borussia Dortmund muss bei Manchester City antreten.

Die weiteren Auslosungsergebnisse: FC Porto gegen FC Chelsea, Real Madrid gegen FC Liverpool. Die Hinspiele finden am 6. und 7. April statt, die Rückspiele am 13. und 14. April. Im Halbfinale wird dann der Gewinner der Partie Bayern-Paris gegen den Gewinner der Partie Manchester-Dortmund antreten, außerdem die Gewinner der jeweils anderen Viertelfinalspiele. Die Halbfinal-Hinspiele sind am 27. und 28. April, die Rückspiele am 4. und 5. Mai 2021. Das Finale ist am 29. Mai in Istanbul.



