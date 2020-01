Die Deutsche Bahn war 2019 pünktlicher. Ausgerechnet am 24. Dezember waren die Züge im vergangenen Jahr am pünktlichsten. "In neun von zwölf Monaten des Jahres 2019 waren wir besser unterwegs als 2018", sagte Bahn-Chef Richard Lutz der "Bild am Sonntag".

Vor allem zum Jahresende hätten die Züge des DB-Fernverkehrs zunehmend im Fahrplan gelegen. Die ICE- und IC-Flotte sei im Dezember mit 79,1 Prozent Pünktlichkeit unterwegs gewesen, der beste Dezember-Wert seit 2016, berichtet "Bild am Sonntag" weiter. Im Jahresschnitt seien 75,9 Prozent der Fernzüge pünktlich gewesen. Zum Vorjahr verbesserte sich der Wert um einen Prozentpunkt.



