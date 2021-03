Bahn-Vorstand drängt Lokführer zu schnellen Verhandlungen

Der Vorstand der Deutschen Bahn wirft der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Hinhaltetaktik im Tarifkonflikt vor und fordert die GDL auf, schnell an den Verhandlungstisch zu kommen. "Wir haben die GDL jüngst zum Verhandlungsauftakt am 12. März aufgefordert und weitere Terminvorschläge gemacht", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Letztlich können wir jeden Termin im März realisieren", sagte Seiler.

Die GDL habe immerhin angekündigt, bis zum Ende der Woche ihre Forderungen zu formulieren. "Das ist überfällig. Niemand hätte Verständnis für Streiks, denn zunächst müssen wir endlich verhandeln." Die GDL hatte die Tarifverträge mit der Deutschen Bahn gekündigt, Ende Februar sind sie ausgelaufen. Einen Verhandlungstermin gibt es bisher nicht. "Das bisherige Verhalten der GDL ist irritierend und nicht verantwortungsvoll", sagte Seiler. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) handelte die Bahn bereits im vergangenen Jahr einen neuen Tarifvertrag aus, die GDL hatte sich an den Gesprächen jedoch nicht beteiligt. Ihr Vorsitzender Claus Weselsky will offenbar beweisen, dass er mehr herausholen kann, und kündigte bereits Forderungen an, die sich "gewaschen haben". Seiler verweist dagegen auf die Belastungen durch die Coronakrise: "Es geht jetzt darum, mit allen Beteiligten zu moderaten Tarifabschlüssen zu kommen", sagte der Manager. "Wir stecken als Bahn in einer der größten wirtschaftlichen Krisen seit Bestehen." Der Konflikt wird verschärft durch die jahrzehntealte Rivalität der beiden Bahn-Gewerkschaften. Ein Grundlagenvertrag, der in den vergangenen Jahren etwas Ruhe gebracht hatte, ist Ende 2020 ausgelaufen. Nun ist der Streit wieder entbrannt, wer bei der Deutschen Bahn für wen gültige Tarifverträge abschließen darf.



