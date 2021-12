Bahn bietet täglich 510.000 Sitzplätze an

Sitzplatz-Rekord bei der Bahn: Damit die Deutschen trotz Corona sicher mit mehr Abstand reisen können, bietet das Unternehmen mit seinem neuen Fahrplan täglich so viele Sitzplätze an wie nie zuvor an. "Wir bieten ab Sonntag 510.000 Sitzplätze täglich an", sagte ein Bahnsprecher der "Bild am Sonntag" dazu. "Damit haben wir die höchste Zahl von Sitzplätzen im Fahrplan seit 20 Jahren."

Bei der Bahn gilt ab diesem Sonntag ein neuer Fahrplan. Es gibt neue Sprinter-Verbindungen und wieder Nachtzüge. Über Weihnachten und Silvester werden zudem knapp 100 Sonderzüge eingesetzt.



