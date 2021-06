Baerbock als Grünen-Kanzlerkandidatin bestätigt

Die Grünen haben ihre Vorsitzende Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigt. Bei der Abstimmung auf dem digitalen Parteitag am Samstag erhielt sie 98,55 Prozent der abgegebenen Stimmen. 678 Deligierte stimmten für sie, es gab sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

Ein so deutliches Ergebnis war im Vorfeld schon erwartet worden. Mit der Abstimmung wurden gleichzeitig sie und Co-Chef Robert Habeck als Spitzen-Duo bestätigt. Baerbock bekräftigte anschließend bei ihrer Dankesrede noch einmal das Bedauern über ihre Fehler der letzten Wochen, kündigte aber für den Sommer einen "neuen Aufbruch" an. Das Abwenden der Klimakrise hob sie noch einmal hervor. "Ich trete an für dieses Zutrauen", sagte die Grünen-Vorsitzende und-Kanzlerkandidatin.



© dts Nachrichtenagentur