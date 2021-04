Die Grünen in Baden-Württemberg tendieren offenbar zu einer Fortsetzung der Koalition mit der CDU. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung der Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag. Am Samstag sollte ein abschließendes Sondierungsgespräch mit der CDU geführt werden, wird aus einer Mitteilung zitiert.

Bisherige Sondierungsgespräche sollten die "Grundlage" für kommende Koalitionsverhandlungen werden. Die Entscheidung war zuvor vertagt worden. Bei den Landtagswahlen Mitte März waren die Grünen klar stärkste Kraft geworden, während die CDU auf Platz zwei abgestürzt war. Zuletzt hatte Kretschmanns Partei sowohl eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU als auch ein Ampelbündnis sondiert.



