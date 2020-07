Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Katalonien ab

Das Auswärtige Amt rät wegen der Ausbreitung des Coronavirus von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" in die autonomen spanischen Gemeinschaften Katalonien sowie Aragón und Navarra ab. Grund seien erneut hohe Infektionszahlen und örtliche Absperrungen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Regionalregierung von Katalonien habe zum Beispiel für mehrere Gebiete die Empfehlung ausgesprochen, die Wohnung nicht zu verlassen.

Zudem wurden Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen verboten sowie kulturelle und sportliche Veranstaltungen wie auch Aktivitäten des Nachtlebens abgesagt. Die Einschränkungen gelten nach Angaben des Auswärtigen Amts für den Großraum Barcelona, die Kreise Segriá und Noguera in der Provinz Lleida sowie Figueres und Vilafant in Alt Empordà. Zudem sei der Zugang sowie das Verlassen des Kreises Segriá in der Provinz Lleida einschließlich der Provinzhauptstadt Lleida in Katalonien zurzeit nur eingeschränkt möglich, so das Auswärtige Amt.



© dts Nachrichtenagentur