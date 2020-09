Daniel Baier, langjähriger Spieler von Fußball-Bundesligist FC Augsburg, beendet seine aktive Karriere. Das sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer Videobotschaft auf Instagram. "Mein Ziel und Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden, auch wenn es jetzt anders gekommen ist als ich es mir vorgestellt habe. Ich werde nach 17 Profijahren meine Schuhe an den Nagel hängen", sagte der 36-Jährige.

Baiers Vertrag beim FC Augsburg war zum Saisonende aufgelöst worden. Für die bayerischen Schwaben hatte der Routinier insgesamt 355 Bundesligaspiele in der ersten und zweiten Spielklasse absolviert, bei denen ihm 15 Tore und 49 Torvorlagen gelangen. "Ich bin unglaublich glücklich und stolz, mich als Kind der Bundesliga bezeichnen zu dürfen", so Baier.



© dts Nachrichtenagentur