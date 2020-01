Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 14,2 Prozent gestiegen

Der reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im November 2019 saison- und kalenderbereinigt um 14,2 Prozent höher als im Vormonat gewesen. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das reale Volumen der saison- und kalenderbereinigten Auftragseingänge von September bis November 2019 gegenüber Juni bis August 2019 um 5,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Im November 2019 war der kalenderbereinigte reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 9,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 stieg der Auftragseingang real um 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, so das Statistikamt weiter. Im November 2019 lagen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen nominal mit rund 7,1 Milliarden Euro 10,3 Prozent höher als im November 2018. Das war der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem November in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Auftragseingänge in den ersten elf Monaten 2019 nominal um 9,1 Prozent, so das Bundesamt.



