Auch Nicht-Ärzte dürfen jetzt Covid-19-Antigentests durchführen

Schnelltests auf das neuartige Coronavirus müssen künftig nicht mehr ausschließlich von Ärzten durchgeführt werden. Dies wurde, wie der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, in der Novelle des Bevölkerungsschutzgesetzes neu geregelt. Bisher gab es den Arztvorbehalt.

Das dürfte den Einsatz solcher Antigentests in der Breite - etwa bei Veranstaltungen, in Betrieben oder an Flughäfen - einfacher machen. Schon in der Vergangenheit war es gelebte Praxis, dass die Tests nicht immer durch Ärzte ausgewertet wurden. Für jedermann ist die Anwendung der Antigentests, die binnen 15 Minuten ein Ergebnis liefern, aber trotzdem nicht erlaubt. Die Tester müssen zuvor eine entsprechende Einführung oder Schulung erhalten haben, heißt es laut "Spiegel" im Gesundheitsministerium.



© dts Nachrichtenagentur