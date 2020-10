Armenien und Aserbaidschan vereinbaren Waffenruhe

Armenien und Aserbaidschan haben sich in der Nacht zu Samstag auf eine Waffenruhe im Konflikt in der Südkaukasusregion Bergkarabach geeinigt. Die Einigung sei unter Vermittlung Russlands zustande gekommen, berichtete der russische Staatssender "Russia Today". Das russische Ministerium veröffentlichte in der Nacht zum Samstag eine entsprechende Erklärung.

Der Waffenstillstand soll demnach bereits am Samstagmittag in Kraft treten. Die Region ist zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 eskalierte der Konflikt zu einem Krieg, seit dessen Ende 1994 Bergkarabach und angrenzende Gebiete zu einem großen Teil von Armeniern kontrolliert werden. Seitdem gab es mehrere gescheiterte Vermittlungsversuche sowie wiederholt Kampfhandlungen. Nach einzelnen Gefechten im Sommer 2020 kam es ab September zu den schwersten Kampfhandlungen seit dem Waffenstillstand vor über 25 Jahren.



