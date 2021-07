Die früher "indische" und mittlerweile "Delta" genannte Corona-Variante hatte in Deutschland in der vorletzten Woche einen Anteil von 74 Prozent, nach 60 Prozent eine Woche zuvor. Das steht im neuen Bericht zu Virusvarianten von Sars-CoV-2 in Deutschland, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch veröffentlichte. Der Anteil der in den letzten Monaten dominierenden "Alpha"-Variante sank innerhalb einer Woche von rund 32 auf nunmehr etwa 22 Prozent, so das RKI. Auch in absoluten Zahlen gehen die Neuinfektionen mit "Delta" nach oben.

In der 26. Kalenderwoche dürften auf Basis der offiziellen Zahlen täglich im Durchschnitt 443 Corona-Neuinfektionen mit der zuerst mit Indien in Verbindung gebrachten Mutation stattgefunden haben, in der Woche davor waren es 395. Neuere Daten liegen noch nicht vor.



© dts Nachrichtenagentur