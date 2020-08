Anja Piel neue Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung

Die ehemalige Grünen-Politikerin Anja Piel ist zur neuen alternierenden Vorsitzenden des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung gewählt worden. Das teilte die Rentenversicherung am Donnerstag mit. Piel soll demnach im Bundesvorstand die Seite der Versicherten vertreten.

Sie steht jetzt zusammen mit dem Arbeitgebervertreter Alexander Gunkel an der Spitze des Gremiums. Piel ist in ihrem Hauptamt Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB und verantwortet dort die Bereiche Arbeitsmarkt-, Sozial- und Rechtspolitik sowie Antirassismus und Migration. Vor ihrem Wechsel zum DGB war sie Vorsitzende der Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag. "Ich werde mich für eine starke und solidarische Rentenversicherung einsetzen, die eine gute Absicherung für die Menschen sicherstellt", sagte Piel anlässlich ihrer Wahl. "Dass die gesetzliche Rentenversicherung die zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland ist und bleibt, verdeutlicht insbesondere die Einführung der Grundrente." Sie folgt in ihrem neuen Amt auf Annelie Buntenbach, die als Vertreterin der Versichertenseite 14 Jahre lang alternierende Vorsitzende des Bundesvorstands war. Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund nimmt Aufgaben wahr, die alle 16 Rentenversicherungsträger in Deutschland betreffen. Er vertritt unter anderem die Interessen der Rentenversicherung gegenüber der Politik und klärt grundsätzliche Rechtsfragen, um eine einheitliche Rechtsanwendung bei allen Rentenversicherungsträgern sicherzustellen.



© dts Nachrichtenagentur