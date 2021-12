Ampelkoalition plant Sofortzuschlag für einkommensschwache Familien

Die Ampelkoalition will Familien mit geringem Einkommen mit einem nach Alter der Kinder gestaffelten Sofortzuschlag in Höhe von etwa zehn bis 25 Euro pro Kind und Monat unterstützten. "In diese Richtung geht es", sagte die designierte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Die genaue Höhe werde aber noch festgelegt.

Unterstützt würden diejenigen, die jetzt Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) oder SGB XII (Sozialhilfe) oder einen Kinderzuschlag bekommen. "Damit werden auf einen Schlag 2,7 Millionen Kinder in Deutschland mehr Geld bekommen", sagte Spiegel. Ihr wichtigstes Projekt als Familienministerin werde die Einführung einer Kindergrundsicherung sein. "Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, der längst überfällig ist", sagte die Grünen-Politikerin. "Wir wollen nicht, dass Familien weiter von Pontius zu Pilatus laufen müssen, um Unterstützung bekommen zu können." Künftig werde ein Antrag zur Geburt des Kindes genügen, um unbürokratisch die Unterstützung zu bekommen, die die Familie benötigt. "Das ist auch eine Kampfansage an Kinderarmut in Deutschland." Weil das Vorhaben sehr viele Änderungen erfordere, werde es allerdings nicht in den ersten 100 Tagen der Regierung umzusetzen sein.



