"Ampel"-Parteien wollen mehr Ostdeutsche in Führungspositionen

SPD, Grüne und FDP wollen für eine bessere Vertretung von Ostdeutschen in Führungspositionen sorgen. Das geht laut eines Berichts des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagausgaben) aus dem Abschlusspapier der Arbeitsgruppe Gleichwertige Lebensverhältnisse hervor. Darin heißt es: "Wir verbessern die Repräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen und Entscheidungsgremien in allen Bereichen. Für die Ebene des Bundes legen wir bis Ende 2022 ein Konzept zur Umsetzung vor."

Weiter heißt es: "Neue und zu erweiternde Bundes- und Forschungseinrichtungen siedeln wir bevorzugt in den ostdeutschen Bundesländern und strukturschwachen Regionen an, bis ein dem Bevölkerungsanteil entsprechender Stand erreicht ist." Die Bundesregierung werde hierzu bis spätestens Mitte 2022 ebenfalls ein Konzept mit objektiven Kriterien präsentieren. Ostdeutsche sind, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Das gilt sowohl für Gesamtdeutschland als auch für Ostdeutschland selbst. Besonders deutlich ist diese fehlende Repräsentanz unter anderem in der Justiz und der Verwaltung. Eine Quote gilt aber allgemein als nicht machbar - schon, weil rechtlich nicht mehr sauber geklärt werden kann, wer eigentlich Ostdeutscher ist und wer nicht. Deshalb müssen andere Wege gesucht werden.



