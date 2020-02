Alle sieben mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland sind wohlauf. "Der neu bestätigte Verdachtsfall mit Nachweis des Coronavirus (2019-nCoV) zeigt aktuell nur leichte Symptome" sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing am Samstag. Vier vorher eingelieferte Patienten mit positivem Testergebnis seien "aktuell weitestgehend symptomfrei".

Zwei andere Patienten befinden sich in der Kreisklinik Trostberg. Auch sie seien "in gesundheitlich stabilem Zustand", wie es hieß. Am Freitag war der bislang siebte Fall in Deutschland bekannt geworden, ein 52-jähriger Mann, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnt und wie fünf andere Patienten bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg beschäftigt ist. Außerdem hatte sich ein Kind eines der Personen angesteckt.



