AKK: Bundeswehr steht für Unterstützung in Corona-Krise bereit

Nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) steht die Bundeswehr für Unterstützungsmaßnahmen während der Coronavirus-Krise bereit. "Uns allen muss bewusst sein, dass der Kampf gegen das Virus ein Marathon ist", sagte die CDU-Chefin am Donnerstag in Berlin. Man müsse über lange Strecken Fähigkeiten vorhalten und zur Verfügung stellen.

"Das wird insbesondere die Aufgabe der Bundeswehr sein." Deswegen sei man im Moment noch nicht so gefordert wie andere zivile Stellen. Aber man bereite sich darauf vor, dass die Bundeswehr bereit sei, falls die "Durchhaltefähigkeit der zivilen Kräfte" an eine Grenze komme. In den letzten Wochen und Tagen habe die Truppe sich hinter den Kulissen bereits auf die zunehmenden Aufgaben vorbereitet, so Kramp-Karrenbauer weiter. "Wir werden bei der Verlangsamung der Pandemie-Ausbreitung in Deutschland alles tun, was in unserer Macht steht." Trotzdem sei man im deutschen Gesundheitswesen nur ein "Juniorpartner", so die CDU-Politikerin weiter. Oberste Priorität für die Bundeswehr sei weiterhin, die Erfüllung ihres Kernauftrags sicherzustellen, machte Kramp-Karrenbauer deutlich.



