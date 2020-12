Ärzte dürfen sechs Impfdosen aus Biontech-Ampullen entnehmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bestätigt, dass in Deutschland die Entnahme von sechs Impfdosen pro Ampulle des Pfizer/Biontech-Impfstoffs erlaubt ist. Das Bundesgesundheitsministerium habe die Länder und Impfzentren schon am ersten Impftag darüber informiert, dass die Entnahme von sechs Impfdosen möglich sei, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in der Bundespressekonferenz. Mit den richtigen Instrumenten könnten Impfärzte schon jetzt sechs statt fünf Dosen verwenden.

Dort, wo es möglich sei, sei es auch sinnvoll, die zusätzliche Dosis zu benutzen, so Spahn. "Wichtig ist, dass der Arzt sicherstellt, dass tatsächlich die vorgesehenen 0,3 Milliliter des Impfstoffes auch verimpft werden." Nach seinem Wissensstand werde die Empfehlung bereits in allen Bundesländern umgesetzt, so der Gesundheitsminister.



