ADAC: Spritpreise weiter auf Talfahrt

Der Rückgang der Spritpreise hat sich im Oktober fortgesetzt. Das geht aus der monatlichen Kraftstoffpreis-Auswertung des ADAC hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach bezahlten die Autofahrer im Monatsmittel 1,228 Euro für einen Liter Super E10 (-1,7 Cent im Vergleich zum Vormonat).

Ein leichter Rückgang war auch bei Diesel zu verzeichnen: Ein Liter kostete im abgelaufenen Monat im Schnitt 1,042 Euro und damit 0,7 Cent weniger als im Vormonat. Laut ADAC war der Oktober für Dieselfahrer der bislang günstigste Tankmonat des Jahres. Teuerster Tag zum Tanken war bei Benzin der Monatserste: 1,250 Euro zahlten die Verbraucher für einen Liter E10. Ganz anders am letzten Tag des Monats Oktober, der mit einem Tagesmittel von 1,182 Euro der günstigste war. Dieselfahrer mussten am 18. Oktober mit 1,053 Euro die Höchstpreise im Oktober bezahlen, zum Monatsende am 30. Oktober waren auch hier die Preise mit 1,024 auf ihrem Tiefststand. Der ADAC führt die gesunkenen Spritpreise insbesondere auf niedrigere Rohölnotierungen zurück. Kostete ein Barrel der Sorte Brent in der ersten Oktoberhälfte noch zwischen rund 40 und 42 US-Dollar, waren es am Monatsende nur noch gut 37 US-Dollar.



© dts Nachrichtenagentur