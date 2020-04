Abweichende Befunde von Corona-Schnelltests bei Eintracht Frankfurt

Coronavirus-Schnelltests beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben bislang keine befriedigenden Ergebnisse darüber gebracht, wie immun Menschen gegen den Covid-19-Erreger sind. "Auch wenn unsere Untersuchung nicht repräsentativ ist, mahnt sie doch zur Vorsicht, sich nicht allein auf diese Schnelltests zu verlassen", sagte Eintracht-Mannschaftsarzt Florian Pfab dem "Spiegel". Bei Eintracht Frankfurt hatten sich zwei Spieler und zwei Betreuer mit dem Covid-19-Erreger infiziert.

Daher hatte der Verein in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Frankfurt 30 Teammitglieder mit zwei gängigen Antikörpertests untersucht. In sieben Fällen - und damit knapp bei einem Viertel der Proben - seien die Ergebnisse voneinander abgewichen, berichtet da Nachrichtenmagazin weiter. Schnelltests spielen bei der Frage eine Rolle, ob und wann die Bundesliga ihren Betrieb wieder aufnehmen könne. Das ist bislang noch unklar. Nach derzeitigem Stand werden die Antikörpertests bei den Spielern aber nur eine untergeordnete Bedeutung haben können. "Valide Antikörpertests bieten grundsätzlich ein enormes Potenzial - auch für den Fußball", so der Eintracht-Mannschaftsarzt weiter. Man brauche hier aber "noch mehr Sicherheit und einheitliche Standards, damit die Ergebnisse auch wirklich für alle Orientierung stiften", sagte Pfab dem "Spiegel".



