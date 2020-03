Ab Montag nur noch Grenze nach Belgien und in die Niederlande offen

Ab Montag sind nur noch die Grenzübergänge nach Belgien und in die Niederlande offen. Deutschland schließt um 8 Uhr die Grenzen nach Frankreich, Österreich, Luxemburg, in die Schweiz und nach Dänemark, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend. Die Grenzschließung sei "vorübergehend", einen genauen Zeitraum wolle er nicht nennen.

Dänemark hatte schon seinerseits die Grenze am Samstag geschlossen, Polen und Tschechien hatten ebenfalls wieder Grenzkontrollen eingeführt. Nicht zwingend notwendige Reisen sollten unterlassen werden, sagte Seehofer am Sonntagabend. Berufspendler und Warenverkehr seien nicht betroffen, auch hätten alle deutschen Staatsangehörigen immer die Möglichkeit, nach Deutschland einzureisen. Ob noch Züge über die Grenze fahren, konnte Seehofer zunächst nicht sagen. Pendler sollten einen "Passagierschein" bekommen, den man hinter die Windschutzscheibe legen könne. In den ersten Tagen werde man bei der Prüfung eines triftigen Reisegrundes "großzügiger sein", sagte Bundespolizei-Chef Dieter Romann. Ein Temperaturmessen bei allen Grenzgängern werde es nicht geben.



© dts Nachrichtenagentur