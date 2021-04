Auf der Bundesstraße 45 im hessischen Main-Kinzig-Kreis ist am Sonntag ein 52 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war am Abend mit seinem Pkw aus bislang unbekannten Gründen in Fahrtrichtung Hanau von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Fahrzeug hatte sich im Anschluss mehrfach überschlagen.

Der Fahrer wurde dabei hinausgeschleudert - er verstarb noch vor Ort. Die Straße musste an der Unfallstelle für längere Zeit gesperrt werden, am Pkw entstand Totalschaden. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.



