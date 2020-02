Am 20. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart bei St. Pauli in Hamburg nur 1:1 unentschieden gespielt und damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze verpasst. Dabei war Stuttgart sogar lange im Rückstand, St. Pauli war in der 56. Minute durch Henk Veerman in Führung gegangen, Mario Gomez konnte erst in der 81. Minute ausgleichen. Stuttgart verkürzt damit den Rückstand zu Spitzenreiter HSV auf drei Punkte, St. Pauli ist vorerst auf Rang elf.

Parallel spielten Karlsruher SC - Holstein Kiel 0:2 und Hannover 96 - SV Wehen Wiesbaden 2:2.



