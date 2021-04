2. Bundesliga: Osnabrück verliert Kellerduell gegen Braunschweig

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga hat der VfL Osnabrück das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig mit 0:4 verloren. Die Eintracht zieht damit in der Tabelle an Osnabrück vorbei und rückt auf den 15. Platz vor. Im ersten Durchgang legten die Gäste den deutlich besseren Start hin und gingen in der elften Minute durch einen Treffer von Suleiman Abdullahi in Führung.

Im weiteren Spielverlauf fanden die Hausherren besser in die Partie - der Ausgleich gelang ihnen aber nicht. Kurz nach dem Seitenwechsel mussten sie zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen, da der Schiedsrichter nach einem Foul an Nick Proschwitz auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Martin Kobylański zum 2:0. Nur fünf Minuten später erzielte Abdullahi seinen zweiten Treffer - die Vorentscheidung war damit gefallen. Ein weiteres Tor von Kobylański (66. Minute) sorgte zudem für ein noch deutlicheres Ergebnis. Für Braunschweig geht es am Freitag gegen Paderborn weiter, Osnabrück ist bereits am Mittwoch gegen Regensburg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 1:3, Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg 1:1.



© dts Nachrichtenagentur