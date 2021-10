Am 10. Spieltag in der 2. Liga hat der HSV gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:1 nur unentschieden gespielt, er muss sich mit Platz sechs begnügen. Nürnberg, Bremen, Darmstadt und Dresden können ebendiesen noch am selben Spieltag mit einem Sieg in ihren jeweiligen Partien am Sonntag zunichte machen. Hamburg war in der 19. Minute durch Robert Glatzel in Führung gegangen und war dann die ganze Zeit über die klar bessere Mannschaft.

Obwohl Düsseldorf nach Rot gegen Edgar Prib (25. Minute) nur noch zu zehnt auf dem Platz stand, gelang den Gästen aus NRW in der 71. Minute der Ausgleich durch Robert Bozenik. Am Ende machte der HSV zwar nochmal Druck, Düsseldorf blieb aber mit Kontern gefährlich. 38.000 geimpfte oder genesene Zuschauer waren beim ersten 2G-Spiel im Volksparkstadion.



