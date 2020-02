2. Bundesliga: Dresden unglücklich - Heidenheim bleibt dran

In der 2. Fußball-Bundesliga hat es die SG Dynamo Dresden verpasst, näher an die Konkurrenz heranzurücken. In einem turbulenten Heimspiel gegen Darmstadt 98 mussten sich die Sachsen mit 2:3 geschlagen geben. Damit steht fest, dass Dresden auch nach Abschluss des 21. Spieltags Tabellenletzter bleiben wird.

Dabei begann die Partie für die Hausherren durchaus hoffnungsvoll. Nach gerade einmal vier gespielten Minuten traf Josef Husbauer zur umjubelten Führung, die allerdings nicht lange Bestand halten sollte. Seung-Ho Paik (8.), Tobias Kempe (12.) und Serdar Dursun (43.) drehten die Begegnung noch in der ersten Halbzeit. Nach der Pause war es Patrick Schmidt, der mit seinem Anschlusstreffer (57.) den Dresdner Sturmlauf einläutete. Doch der vermeintliche Ausgleichstreffer in der 72. Spielminute wurde aufgrund einer Abseitsstellung revidiert, wenige Minuten später sah Simon Makienok die Rote Karte. In der zweiten Begegnung des Abends gewann der 1. FC Heidenheim mit 1:0 beim SV Sandhausen und hält somit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Das Tor des Spiels erzielte Tim Kleindienst (16.).



