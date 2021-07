Zum Auftakt in die 2. Bundesliga haben sich mit Werder Bremen und Hannover 96 zwei Altbekannte am Samstagabend 1:1 unentschieden getrennt. Dabei war Hannover zumindest nach der Halbzeitpause die klar bessere Mannschaft und schrammte auch nur knapp am Sieg vorbei. Alle Tore schossen die Niedersachsen ohnehin: Hannovers Simon Falette erzielte in der 49. Minute ein durch Ömer Toprak erzwungenes Eigentor, sein Teamkollege Marvin Ducksch besorgte sechs Minuten später den Ausgleich.

Und der Ex-Düsseldorfer war es auch, der in der 83. Minute aus 13 Metern freie Bahn aufs Tor hatte, aber knapp daneben zielte.



© dts Nachrichtenagentur