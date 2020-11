2. Bundesliga: Aue in Überzahl mit Remis gegen Kiel

Am sechsten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel vor heimischer Kulisse mit 1:1 unentschieden gespielt. Die Veilchen erwischten den Traumstart, als Krüger nach 100 Sekunden nach Flanke von Baumgart per Hacke traf - Traumtor. Allein vor Gelios hätte der 21-Jährige dann direkt nachlegen können, der Grieche wehrte aber ab und der Abpraller wurde vor der Linie geklärt.

In der siebten Minute tauchte Testroet frei vor dem Kieler Keeper auf, doch erneut parierte der stark. Holstein hatte großes Glück, nicht deutlicher hinten zu liegen und glich in der neunten Minute sogar aus: nach einer Hereingabe von Dehm kam Breitkreuz zwar vor Serra an den Ball, beförderte das Rund aber unglücklich in den eigenen Kasten. In der 15. Minute gerieten die Norddeutschen jedoch in Unterzahl, als Neumann bei einem Kopfballduell Strauß heftig mit dem Ellbogen erwischte und nach VAR-Überprüfung die glatte rote Karte sah. Die Sachsen drängten nun noch stärker auf die Führung, in der 42. Minute schlenzte Fandrich haarscharf am Gehäuse vorbei. Es blieb aber bis zur Pause beim Remis. Nach dem Seitenwechsel igelten sich die Gäste hinten ein, Aue lief an. In der 61. Minute war es erneut Kiels Torhüter, der eine Heimführung verhinderte und eine gefährliche Flanke bravourös um den Pfosten lenkte. In der 71. Minute tauchte dann auch mal die Werner-Elf vor dem Kasten der Lila-Weißen auf, Mühling zielte aus guter Position aber knapp links vorbei. Die Erzgebirgler spielten hochüberlegen, taten sich aber unheimlich schwer, weitere Chancen herauszuspielen. Am Ende gelang der Schuster-Elf tatsächlich kein Treffer mehr und es blieb bei der Punkteteilung. In der Tabelle bleibt Kiel damit vorerst Zweiter, Aue rutscht auf Platz acht ab. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Braunschweig - Nürnberg 3:2, Osnabrück - Sandhausen 2:1, Paderborn - Regensburg 3:1.



