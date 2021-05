1. FC Köln verpflichtet Steffen Baumgart als neuen Cheftrainer

Steffen Baumgart wird in der kommenden Saison neuer Cheftrainer beim 1. FC Köln. Der 49-jährige Fußballlehrer habe einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023 unterschrieben, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Aktuell ist Baumgart noch Trainer des Zweitligisten SC Paderborn.

Es war allerdings bereits angekündigt worden, dass Baumgart seinen derzeitigen Verein im Sommer verlassen wird. FC-Geschäftsführer Horst Heldt sagte, dass der neue Coach in den vergangenen Jahren "herausragende Arbeit" in Paderborn geleistet habe. "Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann." Ob die Kölner in der kommenden Saison in der 1. oder 2. Bundesliga spielen werden, ist noch unklar. Zwei Spieltage vor Saisonende sind sie Vorletzter - zwei Punkte trennen sie vom rettenden Ufer.



