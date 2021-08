1. Bundesliga: Union schlägt Gladbach

Am dritten Spieltag der Bundesliga hat Union Berlin 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Berliner können damit den Anschluss an die vorderen Plätze halten, während Gladbach weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto hat. Die Gäste präsentierten sich am Sonntag von Beginn an aktiv und hatten auch mehr Spielanteile - Union setzte eher auf Konter.

Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld konnten die Hausherren schließlich in der 22. Minute in Führung gehen. Nach einer Flanke von Haraguchi köpfte Niko Gießelmann ein. Im Anschluss setzte Union noch stärker auf Konter. Dies führte in der 41. Minute zum 2:0 durch Taiwo Awoniyi. Nach dem Seitenwechsel drängten die Fohlen auf den Anschlusstreffer. Das Team von Trainer Adi Hütter blieb in der Offensive aber lange ohne Durchschlagskraft. Der Anschluss durch ein Tor von Jonas Hofmann in der Nachspielzeit kam zu spät. Für Union geht es in zwei Wochen gegen Augsburg weiter, Mönchengladbach ist gegen Bielefeld gefordert.



© dts Nachrichtenagentur