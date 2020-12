1. Bundesliga: Torreiches Remis zwischen Bayern München und Leipzig

Am zehnten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im eigenen Stadion gegen RB Leipzig mit 3:3 unentschieden gespielt. In einem von Beginn an höchst dynamischen Spiel hatten die Sachsen die erste große Gelegenheit, als Sabitzer in der zweiten Minute aus der Ferne wuchtig den Querbalken traf. Auch der deutsche Rekordmeister erarbeitete sich einige Möglichkeiten, brachte aber zunächst nichts zählbares auf die Anzeigetafel.

Stattdessen trafen die Leipziger in der 19. Minute, als Forsberg im richtigen Moment für Nkunku durchsteckte, der Franzose Neuer austanzte und lässig einschob. Wenig später musste der 17-jährige Musiala für den verletzten Martinez ran und besorgte sogar den Ausgleich in der 30. Minute, als er zentral aus 18 Metern präzise ins rechte Eck feuerte. In der 35. Minute hatten die Bayern die Partie auch schon gedreht, als Coman rechtzeitig für Müller vorlegte und der Stürmer cool zur Führung verwandelte. Es ging nun hin und her: In der 36. Minute leitete Haidara Mukieles Kopfball direkt weiter auf Kluivert und der Niederländer schweißte die Kugel platziert an den linken Innenpfosten und von dort ins Netz. Zur Pause stand es somit unentschieden. Im zweiten Durchgang ging es direkt spektakulär weiter, als in der 48. Minute punktgenau auf den Kopf von Forsberg flankte und der Schwede aus kurzer Distanz einnicken konnte. Der amtierende Champions-League-Sieger brauchte etwas um eine Antwort darauf zu finden, in der 75. Minute war es aber soweit, als Müller nach Maßflanke von Coman aus fünf Metern ins linke Eck einköpfen konnte. Anschließend fand aber keine der Mannschaften mehr eine Lücke und es blieb bei der Punkteteilung. Damit bleibt Bayern München Tabellenführer, Leipzig steht weiter direkt dahinter auf Rang zwei.



