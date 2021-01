1. Bundesliga: Stuttgart holt Last-Minute-Punkt gegen Gladbach

Am 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:2 unentschieden gespielt. Beide Mannschaften ließen zu Beginn die Genauigkeit im Passspiel vermissen. Die erste Chance hatte der VfB in der 13. Minute, als Mangala aus 16 Metern an Sommer scheiterte.

Gladbach tauchte das erste mal in Minute 15 gefährlich vor Kobel auf, den Abschluss von Embolo parierte der Keeper aber sicher. In der 30. Minute verpasste dann Gonzalez das 1:0, als er eine Flanke aus dem Halbfeld aus kurzer Distanz über das Gehäuse köpfte. Stattdessen gingen die Gäste in Front, als Sosa im Sechzehner Lainer klar foulte und Stindl den fälligen Elfmeter trocken in den linken Knick verwandelte. Nach der Pause drehte die Materazzo-Elf auf und belohnte sich in der 58. Minute, als Sosa eine Maßflanke von links auf den Kopf von Gonzalez brachte und dieser ins rechte Eck einnickte. Die Antwort der Rheinländer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 61. Minute tankte sich Zakaria links in den Strafraum und schloss cool ins rechte Eck ab. Es blieb eine temporeiche Partie, bei der die Hausherren alles versuchten, doch die Rose-Elf verteidigte konzentriert und lauerte gefährlich auf Konter. Didavis Kopfball aus aussichtsreicher Position in der 84. Minute geriet zu ungenau, Sommer war auf dem Posten. In der sechsten Minute der Nachspielzeit dann der Last-Minute-Ausgleich für die Schwaben, als Bensebaini Kalajdzic im Strafraum umriss und Wamangituka den folgenden Elfmeter verwandelte. Mit dem Remis bleibt Gladbach in der Tabelle vorerst Siebter, Stuttgart nimmt weiter Rang zehn ein.



