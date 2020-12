1. Bundesliga: RB Leipzig verpflichtet Mittelfeld-Talent Szoboszlai

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai gesichert. Der 20-Jährige kommt vom österreichischen Meister FC Red Bull Salzburg und erhält einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2025, teilten die Sachsen am Donnerstagnachmittag mit. In der ungarischen Nationalmannschaft absolvierte er zwölf Länderspiele (drei Tore), in Österreich kam er für Salzburg wettbewerbsübergreifend zu 20 Einsätzen, in denen er acht Treffer erzielte und zehn Tore vorbereitete.

"Dominik hat außergewöhnliches Potenzial, kann im Mittelfeld jede Position spielen. Er bringt durch seine Beidfüßigkeit und seine Stärke bei Distanzschüssen und Standardsituationen extrem viele Fähigkeiten mit, die unser Spiel zusätzlich bereichern werden", sagte Sportdirektor Markus Krösche zu dem Transfer. Für RB Leipzig wird er mit der Rückennummer 17 auflaufen.



