Zum Abschluss des 22. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FSV Mainz 05 und der FC Schalke 04 mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Mainz begann mutig und konnte von der Karnevalsstimmung auf den Rängen profitieren und war mehrfach an der Führung dran. Auch Schalke hatte Chancen, das Remis geht daher in Ordnung.

In der Tabelle ist Schalke nach dem 22. Spieltag auf Rang sechs, Mainz auf Rang 15. An der Tabellenspitze sind die Bayern, vor Leipzig, Dortmund und Gladbach. Letztere haben allerdings noch ein Nachholspiel gegen Köln mit der Chance auf weitere Punkte.



© dts Nachrichtenagentur