1. Bundesliga: Köln verliert Rheinderby gegen Gladbach

Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln zuhause im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:3 verloren. Die Gladbacher hatten die erste dicke Chance, als in Minute vier, als zunächst Hofmann an Horn scheiterte und im Nachschuss Bensebaini am Kölner Schlussmann nicht vorbeikam. Köln agierte defensiv zu inkonsequent.

In der sechsten Minute tauchte Thuram allein vor Horn auf, scheiterte aber ebenfalls am Torhüter, den Nachschuss von Stindl klärte Bornauw sensationell vor der Linie. In Minute 14 war es dann aber soweit: Plea wurde kaum angegriffen und traf aus 15 Metern ins rechte Eck. In Minute 16 legte die Borussia direkt nach, als Lainer nach Hofmann-Ecke ins rechte untere Eck einnickte, wobei Horn diesmal nicht gut aussah. Nach einem haarsträubenden Fehler von Fohlen-Keeper Sommer in der 17. Spielminute eroberte Andersson die Kugel, traf aber vor dem leeren Tor nur den rechten Pfosten. Die Gäste zogen sich nun mehr zurück, ließen den FC besser ins Spiel kommen, allerdings ohne weitere echte Chancen zuzulassen. Zu Beginn von Halbzeit zwei kam es stattdessen zur nächsten Chance der Borussia, doch der Kölner Torwart konnte in der 46. Minute gegen Stindl parieren. In der 56. Minute traf der Gladbacher Kapitän dann aber doch - per Elfmeter - nachdem Ehizibue zuvor Thuram im Strafraum gefoult hatte. In der 84. Minute konnten die Domstädter dann doch noch verkürzen, als Rexhbecaj aus 20 Metern flach einschoss. Mehr Treffer gelangen der Gisdol-Elf aber nicht mehr. Mit dem Sieg klettert die Borussia vorerst auf Tabellenrang zehn, Köln steht ohne Punkte weiter auf Platz 16. Die Ergebnisse in den Parallelspielen der 1. Bundesliga: Bremen - Bielefeld 1:0, Stuttgart - Leverkusen 1:1, Dortmund - Freiburg 4:0, Frankfurt - Hoffenheim 2:1.



