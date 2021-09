1. Bundesliga: Hertha dreht Partie gegen Fürth

Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Berlin zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 gewonnen. Das Kleeblatt machte von Beginn an Druck, biss sich aber an der Heim-Defensive die Zähne aus. So hatte stattdessen die Hertha die erste große Chance in der 16. Minute, als Serdar bei einem Solo bis an den Strafraumrand zog und die Kugel von dort knapp rechts vorbei beförderte.

Viel mehr Torgefahr versprühte aber keine der Mannschaften, zur Pause stand es 0:0. Nach dem Seitenwechsel ging der Gast dann in Führung, als Zeefuik im Sechzehner Dudziak foulte und Hrgota den fälligen Elfmeter in der 57. trocken verwandelte. Die Antwort der Hauptstädter folgte aber prompt, als der eingewechselte Ekkelenkamp in der 61. Minute nach Ecke von Dardai unbedrängt unten links einköpfen durfte. Und die Blau-Weißen legten nach: in der 79. Minute schoss Bauer sich eine Flanke von Richter unglücklich gegen das Standbein und die Kugel prallte ins eigene Netz. Die Franken konnten darauf nicht mehr reagieren und gingen letztlich leer aus. Mit dem Sieg klettert Hertha in der Tabelle auf Platz neun, Fürth bleibt Tabellenschlusslicht.



