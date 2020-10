1. Bundesliga: Gladbach mit Remis gegen Wolfsburg

Am vierten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:1 unentschieden gespielt. Die Gastgeber starteten schwungvoll und näherten sich bereits in der ersten Minute durch Stindl zum ersten mal an das Gäste-Tor an, doch Casteels fing den Kopfball des Borussia-Kapitäns locker ab. In der elften Minute setzte Thuram aus kurzer Entfernung den Ball ans Außennetz.

In Minute 21 köpfte Neuhaus nach Hofmann-Flanke nur an den linken Pfosten. Hofmann selbst zielte in der 35. Minute knapp neben den linken Pfosten. Wolfsburg hatte Glück, nicht bereits zurückzuliegen. Den Wölfen gelang selbst nach vorne fast gar nichts, die Fohlen ließen auch beim Volley von Stindl in der 38. Minute ihre Chancen ungenutzt. So ging es torlos in die Umkleiden. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste etwas aktiver: Einen Versuch aus 14 Metern von Brekalo in der 46. Minute klärte Sommer per Faustabwehr. In der 57. Minute verlängerte Brooks einen Freistoß zu Mehmedi, der Ginter austanzte und aus kurzer Distanz am Schweizer Nationalkeeper scheiterte. In Spielminute 63 jagte Arnold einen Distanzschuss auf das Gladbacher Gehäuse, den Sommer nach rechts abwehrte, von wo Baku das Leder links vorbei zielte. Die Elf vom Niederrhein wirkte überrascht ob der deutlich verbesserten Glasner-Mannschaft. Diese brachte sich in der 74. Minute aber selbst in die Bredouille, als Lacroix ein Rückpass gehörig misslang, Thuram die Kugel eroberte und Casteels ihn von den Beinen holte - Strafstoß. Diesen verwandelte Jonas Hofmann cool links unten in der 78. Minute. Wolfsburg musste sich kurz schütteln, kam aber kurz vor Schluss zurück: in der 85. Minute brachte Baku den Ball zu Weghorst, der aus elf Metern ins linke Eck vollendete. Der Niederländer versuchte es in der Nachspielzeit auch nochmal aus der Ferne, Sommer lenkte die Kugel aber gerade noch über die Latte - es blieb beim Unentschieden. Mit der Punkteteilung ordnet sich Gladbach vorerst auf Platz zehn der Tabelle ein, Wolfsburg steht nun auf Rang 13.



© dts Nachrichtenagentur