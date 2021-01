1. Bundesliga: Gladbach dreht 0:2-Rückstand gegen Bayern München

Am 15. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den FC Bayern München mit 3:2 gewonnen. Die Münchener agierten zu Beginn gewohnt dominant und gingen in der 20. Minute auch in Führung, als Neuhaus der Ball unglücklich im Sechzehner an die Hand sprang und Lewandowski per Elfmeter unten links einschoss. In der 26. Minute erhöhte der deutsche Rekordmeister direkt, als Goretzka nach Doppelpass mit Sané aus 20 Metern rechts unten wuchtig einnetzte.

Die Fohlen schienen anschließend zu taumeln, schöpften in der 36. Minute aber wieder Hoffnung: Nach einem Ballverlust von Sané schickte Stindl den startenden Hofmann, der gegen Neuer cool blieb und verkürzte. In der 45. Minute gelang der Rose-Elf gar der Ausgleich, als Stindl Kimmich die Kugel abluchste, erneut für Hofmann durchsteckte und dieser wieder allein vor dem deutschen Nationalkeeper verwandelte. Zur Pause war somit also wieder alles offen. Kurz nach Wiederbeginn drehte der Gastgeber die Partie sogar, als Hofmann dieses mal für Neuhaus auflegte und dieser aus 18 Metern einen Schlenzer im rechten Knick unterbrachte. Die Borussia blieb am Drücker und versuchte nachzulegen, doch Stindls Versuch nach Vorarbeit von Lainer geriet etwas zu hoch. Anschließend riss der amtierende Champions-League-Sieger das Heft des Handelns aber wieder an sich, tat sich gegen diszipliniert verteidigende Fohlen aber sichtbar schwer. Die Süddeutschen schnürten die Hausherren immer mehr ein, die Defensive gab sich aber bis zum Schluss keine Blöße mehr. Am Ende blieb es beim insgesamt verdienten Überraschungssieg für Mönchengladbach, die damit Tabellenplatz sieben festigen, während Bayern München vorerst Tabellenführer bleibt.



