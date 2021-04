1. Bundesliga: Furiose Gladbacher deklassieren Bielefeld

In der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach souverän mit 5:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Die Mönchengladbacher, die zuletzt in der Bundesliga um Konstanz rangen, hegten im Vorfeld der Partie noch leise Europa-League-Hoffnungen. Dafür musste gegen die abstiegsgefährdeten Bielefelder ein Sieg her.

Mit viel Wucht startete das Team von Marco Rose ins Spiel, Bielefeld wurde früh in die Verteidigung gedrängt und nach nur sechs Minuten erzielte Embolo mit einem abgefälschten Schuss die Führung (6.). Gladbach blieb sofort dran und legte schnell durch Thuram nach (15.). Die Arminen hatten in dieser frühen Phase der Partie kaum Luft zum Atmen, suchten ihr Glück in der Defensive und hatten nur drei Minuten nach dem 2:0 Pech, dass Gebauer eine Flanke mit dem Oberarm blockte - Elfmeter für Gladbach. Bensebaini ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher (18.). Im zweiten Durchgang schaltete Gladbach einen Gang runter, blieb aber in der Offensive gefährlicher als Bielefeld, das zu keiner Zeit Fuß fassen konnte. Spätestens mit dem 4:0 durch Embolo (69.) war die Partie endgültig entschieden. In der Schlussphase durfte dann noch der eingewechselte Plea seine Schusskunst zur Schau stellen, sein Abschluss aus 18 Metern flog über den Innenpfosten ins Tor (84.). In der Tabelle schiebt sich Mönchengladbach wieder an Union Berlin vorbei auf Platz sieben. Bielefeld rangiert auf Platz 15.



