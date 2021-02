1. Bundesliga: Frankfurt gelingt Heimerfolg gegen Bayern München

Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt zuhause gegen den FC Bayern München mit 2:1 gewonnen. Die Partie begann mit einem Kuriosum, als Linienrichter Mike Pickel in der fünften Minute verletzungsbedingt für den vierten Offiziellen ausgetauscht werden musste. Spielerisch stach zum Start vor allem die Eintracht ins Auge, die durch Younes in der vierten Minute zum ersten mal aus neun Metern zum Abschluss kamen, der Versuch wurde aber geblockt.

In der zwölften Minute leitete Younes die Führung ein, als er Kostic links stark bediente und dessen Flanke im Zentrum von Kamada ins rechte Eck verwertet wurde. Die Hessen legten von Beginn an einen bärenstarken Auftritt hin, der deutsche Rekordmeister fand kaum wirklich statt. In der 31. Minute münzte Younes das in den zweiten Treffer um, als er von links in den Strafraum zog und das Leder stramm in den rechten Winkel schweißte - Traumtor. In der 34. Minute wurden die Süddeutschen zum ersten mal wirklich gefährlich, als ein Frankfurter Bein eine Hereingabe von Coman aufs eigene Gehäuse abfälschte und Trapp überragend parierte. Die Bayern wachten langsam auf, in der 40. Minute wehrte Trapp erst den Fernschuss von Lewandowski ab und hielt auch den Nachschuss von Coman. Zur Pause führte die Hütter-Elf auch in der Höhe verdient. Nach dem Seitenwechsel konnten die Bayern jedoch früh verkürzen, als Sané in der 53. Minute im Strafraum die gesamte Abwehr austanzte und für Lewandowski auflegte, der aus fünf Metern keine Mühe mehr hatte. Die Hausherren wirkten nicht mehr so souverän wie zu Beginn, mussten aufpassen nicht auch noch den Ausgleich zu kassieren. Einen Volley von Coman musste der Eintracht-Schlussmann in der 67. Minute erneut per Flugparade entschärfen. Die Münchener drückten enorm, das hessische Bollwerk ließ aber nichts mehr durch. Damit gelang den Frankfurtern ein insgesamt durchaus verdienter Erfolg gegen Bayern München, das in der Tabelle dennoch weiter fünf Punkte vor Leipzig an der Spitze steht, die Eintracht ist Vierter. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Freiburg - Union Berlin 0:1, Gladbach - Mainz 1:2, Köln - Stuttgart 0:1.



