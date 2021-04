1. Bundesliga: Dortmund triumphiert nach Rückstand gegen Stuttgart

Am 28. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart zuhause gegen Borussia Dortmund mit 2:3 verloren. Den ersten guten Abschluss der Partie hatte in der 14. Minute Dahoud, als er 20 Meter vor dem Tor abzog und Kobel stark parierte. Der BVB hatte auch mehr Spielanteile, der VfB ließ aber nicht viele Räume.

In der 17. Minute gingen die Schwaben sogar in Führung, als Sosas Flanke maßgeschneidert auf den Kopf von Kalajdzic kam und der Österreicher links einnickte. Die Terzic-Elf machte weiter Betrieb, die Stuttgarter konterten und hatten in der 30. Minute die Chance durch Coulibaly, der eine Sosa-Flanke rechts daneben köpfte. Zur Pause führte der Gastgeber knapp. Direkt nach der Pause glich Schwarz-Gelb aber aus, als Bellingham das Leder in der 47. Minute von Reyna aufgelegt bekam und aus 15 Metern unten rechts versenkte. In der 52. Minute führte die Borussia dann auch schon, als Moreys Pass ins Zentrum von Haaland durchgelassen wurde und Reus dafür aus elf Metern vollstreckte. In der 65. Minute hatte Haaland das dritte auf dem Fuß, nach Pass von Guerreiro zielte er aus 13 Metern aber über die Kiste. In der 78. Minute spielte Morey einen Katastrophenrückpass genau in den Lauf von Kalajdzic, der über Coulibaly links Didavi mitnahm und der Routinier schoss ins lange Eck ein. In der 80. Minute führte aber auch schon wieder der Gast, als der eingewechselte Knauff am Strafraumrand abzog und herrlich ins linke Eck vollendete - ein starkes Tor des 19-Jährigen. Die Materazzo-Elf warf nochmal alles nach vorne, hatte dieses mal aber keine passende Antwort mehr im Köcher. Mit dem Sieg steht Dortmund wieder sieben Punkte hinter Frankfurt auf Rang fünf, Stuttgart rutscht auf Platz neun ab.



