1. Bundesliga: Augsburg gewinnt auf Schalke

In der ersten Sonntagspartie des 27. Bundesligaspieltags hat der FC Augsburg auf Schalke 3:0 gewonnen. Ausgburgs Eduard Löwen legte früh für die Gäste vor (7. Minute), die nächsten Treffer kamen erst in der 76. Minute durch Noah-Joel Sarenren-Bazee und in der 91. Minute durch den gerade erst eingewechselten Sergio Cordova. Schalke war im zweiten Durchgang ohne Chance, in der ersten Halbzeit war es auch nur eine, garniert vom einzigen königsblauen Sprint der gesamten Partie.

Schalke bleibt damit auf Rang acht, Augsburg klettert auf Platz zwölf.



© dts Nachrichtenagentur